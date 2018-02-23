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От Редактора

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Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | В Ульяновске голые девушки станцевали в честь 23 февраля

В Ульяновске голые девушки станцевали в честь 23 февраля

Сегодня, 17:43
Девушки из Ульяновска разделись до нижнего белья и станцевали на улице в честь 23 февраля. Об этом сообщают местные СМИ.

В Ульяновске голые девушки станцевали в честь 23 февраля

 

Кадры смелого подвига ульяновских красавиц попали в Интернет, где быстро получили популярность. Таким образом девушки порадовали парней в честь 23 февраля еще два года назад, но представители сильного пола оказались не против получить такой подарок и сейчас. Танцы на морозе могут отрицательно сказаться на здоровье девушек, но их, видимо, не смутила не теплая пора года на улице.

В Ульяновске голые девушки станцевали в честь 23 февраля

 

В январе на территории Таганрога голая девушка решила станцевать на морозе. Инцидент произошел возле местного ночного клуба, а сама танцовщица находилась в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ней показали умение красиво двигаться такие же пьяные парни, снимавшие ее на видео.
Никита Готский
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