Активистки Femen подали жалобу в прокуратуру на полицейских из-за раздевания в суде

Представительницы организации Femen подали жалобу в прокуратуру, в которой выказали недовольство поведением сотрудников полиции в Оболонском суде Киева. Отмечается, что активистку движения заставили раздеться, чем унизили ее человеческое достоинство.

Дарья Светозарова

Инцидент имел место перед допросом президента Украины Петра Порошенко. Сообщается, что девушку заставили снять с себя одежду в то время, как в помещении присутствовали несколько мужчин-правоохранителей. Обнаженную общественницу фотографировали и называли это «сбором вещдоков».Ранее сообщалось, что действующего президента Украины 21 февраля допросили по делу его предшественника Виктора Януковича. На входе в здание суда полицейские заставили всех представительниц прекрасного пола раздеться, чтобы выявить активистку Femen. Их поиски увенчались успехом. Девушку, которая прославилась своими «голыми» акциями, нашли и отправили в полицейский участок. Сама жертва полицейского произвола просит в судебном порядке рассмотреть, насколько правомерными были действия стражей блюстителей закона в конкретном случае. Представители Femen подчеркивают, что этими действиями правоохранители не только унизили человека, но и подорвали престиж украинской полиции.