Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Мнения

Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

Сюжеты :

Пользователи Сети разыскали самую отвратительную гифку в мире Нежная сила: В Иркутске прошла фотосессия спасателей с котами Гимнастка Дарья Дмитриева: Все женщины хотят Радулова В соцсетях популярность набирает замёрзшая в фекалиях машина саратовца В мире появился вибратор, вызывающий пиццу Эвакуаторы без ГИБДД похищают автомобили в Краснодаре Пьяный канадский олимпийский чемпион произвел фурор в Пхенчхане Жириновский: Я заставлю весь мир учить русский язык В Подмосковье танк убирает снег на улице Блогер Хованский рассказал об угрозах расправы со стороны рэпера Птахи Люди стали чаще использовать смартфон во время похорон и секса Секс-волонтеры для женщин в Москве оказались в дефиците
| | Активистки Femen подали жалобу в прокуратуру на полицейских из-за раздевания в суде

Активистки Femen подали жалобу в прокуратуру на полицейских из-за раздевания в суде

Сегодня, 17:39
Представительницы организации Femen подали жалобу в прокуратуру, в которой выказали недовольство поведением сотрудников полиции в Оболонском суде Киева. Отмечается, что активистку движения заставили раздеться, чем унизили ее человеческое достоинство.

Активистки Femen подали жалобу в прокуратуру на полицейских из-за раздевания в суде

 

Инцидент имел место перед допросом президента Украины Петра Порошенко. Сообщается, что девушку заставили снять с себя одежду в то время, как в помещении присутствовали несколько мужчин-правоохранителей. Обнаженную общественницу фотографировали и называли это «сбором вещдоков».

Ранее сообщалось, что действующего президента Украины 21 февраля допросили по делу его предшественника Виктора Януковича. На входе в здание суда полицейские заставили всех представительниц прекрасного пола раздеться, чтобы выявить активистку Femen. Их поиски увенчались успехом. Девушку, которая прославилась своими «голыми» акциями, нашли и отправили в полицейский участок. Сама жертва полицейского произвола просит в судебном порядке рассмотреть, насколько правомерными были действия стражей блюстителей закона в конкретном случае. Представители Femen подчеркивают, что этими действиями правоохранители не только унизили человека, но и подорвали престиж украинской полиции.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Активистку Femen оштрафовали за разрушение восковой фигуры Путина в Париже
Активистку Femen оштрафовали за разрушение восковой фигуры Путина в Париже

Суд во Франции признал активистку Femen Яну Жданову из Украины виновной в вандализме за то, что девушка разрушила восковую фигуру президента РФ Путина, которая

В Париже активистка Femen пыталась раздеться на выступлении Марин Ле Пен
В Париже активистка Femen пыталась раздеться на выступлении Марин Ле Пен

В Париже активистка Femen, незарегистрированного украинского женского движения, знаменитого экстраординарными акциями протеста, взобралась на сцену во время

Демонстрирующую грудь Порошенко и Лукашенко активистку могут посадить на 5 лет
Демонстрирующую грудь Порошенко и Лукашенко активистку могут посадить на 5 лет

Демонстрирующую грудь президентам Белоруссии и Украины девушку могут посадить на 5 лет, о чем рассказал правозащитник задержанной Ярослав Яценко.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости