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| | Хирург-мясник превратил москвича в чудовище Франкенштейна

Хирург-мясник превратил москвича в чудовище Франкенштейна

Сегодня, 17:17
19-летний Иван из Москвы сломал кость плеча и обратился в больницу имени Виноградова. Он заплатил за лечение 20 тысяч рублей, но после операции получил чудовищный шов. 

 

Хирург-мясник превратил москвича в чудовище Франкенштейна

 

Telegram-канал Mash опубликовал шокирующие фото пациента одной из московский клиник. 19-летний Иван, сломав плечевую кость, попал в платное отделение больницы имени Виноградова. Перелом был очень тяжёлый, требовалась операция и госпитализация. За трёхдневное пребывание там Иван заплатил около 20 тысяч рублей. Ему пообещали, что его плечо будет оперировать лучший хирург клиники.

 

В итоге после операции у лучшего хирурга Иван получил огромный уродливый шов в половину руки. Рука не заживает уже неделю и гноится. Шов напоминает о чудовище Франкенштейна. В больнице, впрочем, не понимают опасений пациента и утверждают, что шов именно таким и должен быть.
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