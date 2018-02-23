Хирург-мясник превратил москвича в чудовище Франкенштейна

19-летний Иван из Москвы сломал кость плеча и обратился в больницу имени Виноградова. Он заплатил за лечение 20 тысяч рублей, но после операции получил чудовищный шов.

Telegram-канал Mash опубликовал шокирующие фото пациента одной из московский клиник. 19-летний Иван, сломав плечевую кость, попал в платное отделение больницы имени Виноградова. Перелом был очень тяжёлый, требовалась операция и госпитализация. За трёхдневное пребывание там Иван заплатил около 20 тысяч рублей. Ему пообещали, что его плечо будет оперировать лучший хирург клиники.

В итоге после операции у лучшего хирурга Иван получил огромный уродливый шов в половину руки. Рука не заживает уже неделю и гноится. Шов напоминает о чудовище Франкенштейна. В больнице, впрочем, не понимают опасений пациента и утверждают, что шов именно таким и должен быть.