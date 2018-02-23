Жители Ростова просят прекратить захламление рощи опасным снегом

Житель Ростова-на-Дону требуют прекратить загрязнение рощи, которая расположена неподалеку от аэропорта. По их словам, неизвестные вывозят туда груды грязного снега. Осадки собирают с обочин городских трасс, а после вывозят на территорию зеленого массива.

Дарья Светозарова

По рассказам жалобщиков, вывоз грязного снега производится в безымянную часть балки, между улицей Зеленой и улицей Зои Космодемьянской. Там нагромоздили целые терриконы из снега, высота которых больше человеческого роста. Однако самое опасное то, что снег перемешан с мусором. По обе стороны трассы находится роща, в которой любят отдыхать ростовчане в летнюю пору семьями. Поблизости находятся три водоема с рыбой, а в самой роще обитают звери и птицы.Жители отдают себе отчет в том, что при потеплении снег растает и талая вода вместе с грязью и реагентами попадет в пруд и впитается в почву. Отмечается, что поблизости находится детсад №239.Выяснилось, что в райадминистрации не знают о вывозе мусора на эту территорию. Власти Первомайского района подчеркивают, что у них есть несколько мест для вывоза снега и все они согласованы с мэрией.