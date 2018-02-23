Жители трёх посёлков не могли уснуть от странного гула в Красном Сулине

Жители сразу трёх посёлков в окрестностях Красного Сулина не смогли уснуть из-за таинственного гула, который исчезнув, появился вновь и звучал, не давая спать всем жителям в округе в течение многих часов.

Люди, которые пожаловались на странный протяжный звук в районе Красного Сулина, посчитали, что источником неприятного гула мог стать завод «Техно», расположенный неподалёку. По словам очевидцев, прозвучав в течение нескольких минут в районе 22:00, гул утих. Однако, после небольшого перерыва гул вернулся и стал раздаваться ещё громче, разбудив жителей посёлков. Гул был таким громким, что даже жители, у которых дома оборудованы пластиковыми окнами, хорошо защищающими от внешних источников шума, не смогли продолжить свой ночной отдых.

Александр Вест

Многие местные жители посетовали на то, что гул, который длился непрерывно в течение нескольких часов, разбудил не только взрослых, но и маленьких детей, которые попросту испугались, не понимая, откуда доносятся странные звуки.