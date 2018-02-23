Елена Бойко озвучила детали потасовки Норкина и Суворова в прямом эфире

Главный редактор программы «Взор-ТВ» Елена Бойко является одним из постоянных участников передачи «Место встречи». Драка между ведущим программы Андреем Норкиным и гостем программы адвокатом Дмитрием Суворовым произошла у нее на глазах.

Дарья Светозарова

Бойко заявила, что в драку первым полез не российский шоумен, а адвокат Суворов, который буквально взбесился после слов немецкого депутата Андреаса Мауера о погибших детях Донбасса. Отмечается, что украинский представитель первый снял очки, что свидетельствовало о его отнюдь не дружелюбных намерениях. Тогда-то нервы ведущего и сдали – он молча подошел к гостю и нанес ему несколько ударов.В связи с этим Елена Бойко призвала менять информационную политику в РФ. Она отметила, что с одной стороны необходимо соблюдать журналистскую этику и освещать разные взгляды. Однако с другой стороны, за эти взгляды платят деньги российские плательщики налогов. Средства идут на солидные «гонорары» выразителям этих взглядов