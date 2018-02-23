Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Мнения

Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

Сюжеты :

Пользователи Сети разыскали самую отвратительную гифку в мире Нежная сила: В Иркутске прошла фотосессия спасателей с котами Гимнастка Дарья Дмитриева: Все женщины хотят Радулова В соцсетях популярность набирает замёрзшая в фекалиях машина саратовца В мире появился вибратор, вызывающий пиццу Эвакуаторы без ГИБДД похищают автомобили в Краснодаре Пьяный канадский олимпийский чемпион произвел фурор в Пхенчхане Жириновский: Я заставлю весь мир учить русский язык В Подмосковье танк убирает снег на улице Блогер Хованский рассказал об угрозах расправы со стороны рэпера Птахи Люди стали чаще использовать смартфон во время похорон и секса Секс-волонтеры для женщин в Москве оказались в дефиците
| | Елена Бойко озвучила детали потасовки Норкина и Суворова в прямом эфире

Елена Бойко озвучила детали потасовки Норкина и Суворова в прямом эфире

Сегодня, 15:35
Главный редактор программы «Взор-ТВ» Елена Бойко является одним из постоянных участников передачи «Место встречи». Драка между ведущим программы Андреем Норкиным и гостем программы адвокатом Дмитрием Суворовым произошла у нее на глазах.

Елена Бойко озвучила детали потасовки Норкина и Суворова в прямом эфире

 

Бойко заявила, что в драку первым полез не российский шоумен, а адвокат Суворов, который буквально взбесился после слов немецкого депутата Андреаса Мауера о погибших детях Донбасса. Отмечается, что украинский представитель первый снял очки, что свидетельствовало о его отнюдь не дружелюбных намерениях. Тогда-то нервы ведущего и сдали – он молча подошел к гостю и нанес ему несколько ударов.


В связи с этим Елена Бойко призвала менять информационную политику в РФ. Она отметила, что с одной стороны необходимо соблюдать журналистскую этику и освещать разные взгляды. Однако с другой стороны, за эти взгляды платят деньги российские плательщики налогов. Средства идут на солидные «гонорары» выразителям этих взглядов
Дарья Светозарова
Новости по теме
В прямом эфире НТВ ведущий напал на украинского политолога
В прямом эфире НТВ ведущий напал на украинского политолога

В одном из ток-шоу по НТВ политической направленности ведущий Андрей Норкин напал с кулаками на политолога из Украины Дмитрия Суворова, который слишком активно

Свидание с замминистра энергетики Украины Натальей Бойко продали за 9000 гривен
Свидание с замминистра энергетики Украины Натальей Бойко продали за 9000 гривен

Возможность встретиться с 27-летней заместителем главы Минэнергетики и угольной промышленности Украины Натальей Бойко продали на аукционе за 9000 гривен. Об

В Сеть попало видео драки депутатов Бойко и Ляшко в ВР Украины
В Сеть попало видео драки депутатов Бойко и Ляшко в ВР Украины

Сегодня на собрании согласительного совета Верховной Рады Украины между депутатами Юрием Бойко и Олегом Ляшко произошла потасовка. Представитель оппозиционной

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости