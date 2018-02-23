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От Редактора

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Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Нежная сила: В Иркутске прошла фотосессия спасателей с котами

Нежная сила: В Иркутске прошла фотосессия спасателей с котами

Сегодня, 15:27
Сегодня сотрудники пожарной спасательной службы приняли участие в фотосессии, на которой они снялись с котами на руках, демонстрируя таким образом тот факт, что они всегда придут на помощь слабым и беззащитным.

Нежная сила: В Иркутске прошла фотосессия спасателей с котами

 

О сделанной фотосессии стало известно от пресс-службы ГУ МЧС РФ по Иркутской области, которые выложили эту информацию вместе с некоторыми снимками на личную страничку в социальной сети «ВКонтакте». Фотосессия была сделана в честь праздника 23 февраля, чтобы показать всем, что сильная мужская половина Иркутска всегда готова прийти на помощь и защитить всех слабых и беззащитных.

 

Такую идею подали руководству пожарной спасательной службы, и приняли участие в организации фотосессии специалисты творческого котокафе под названием «Время котов».
Пелагея Лебединская
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