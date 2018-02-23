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| | Владимир Путин посмертно наградил Романа Филипова звездой «Героя России»

Владимир Путин посмертно наградил Романа Филипова звездой «Героя России»

Сегодня, 15:11
Пилот Су-25 Роман Филипов героически погиб в Сирии 3 февраля при выполнении планового полета над сирийской провинцией Идлиб. Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин посмертно удостоил летчика почетного звания «Героя России». Звезду глава государства вручил вдове пилота Ольге и его родителям. Вручение награды произошло в Георгиевском зале Кремля. У майора Филипова осталась маленькая дочь Валерия.

Владимир Путин посмертно наградил Романа Филипова звездой «Героя России»

 

Сообщается, что истребитель Романа сбили террористы. Перед падением авиамашины пилот успел катапультироваться и принял бой с врагом уже на земле. Силы были неравны, но майор продолжал отстреливаться. Когда стало ясно, что выжить он не сможет, Роман решил дорого продать свою жизнь. Подпустив поближе к себе как можно больше врагов, военнослужащий подорвал себя ручной гранатой. Рядом с останками героя нашли 40 гильз от патронов. Последние слова летчика звучали так: «Это вам за пацанов!». Эта фраза за короткое время стала крылатой.

 

Погибшему летчику исполнилось всего 33 года. На вокзал для поездки в командировку его провожал брат Николай, но никакого беспокойства никто из них не чувствовал – командировка была не первой.

Преподаватели школы в Воронеже, где получал образование будущий герой, отзываются о нем, как о человеке, который всегда борется за справедливость. Теперь учебному заведению присвоили имя Филипова.
Дарья Светозарова
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