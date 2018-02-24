В Магадане прошел чемпионат по поеданию пельменей

Накануне в Магадане состоялся первый чемпионат по поеданию пельменей. Победитель получил Кубок и сертификат на 5000 рублей в магазине «Мегаспорт».

Никита Готский

Чемпионат провели в столовой «Поварешка». На состязания пришли 16 человек, каждый из которых обязался съесть за минимальный отрезок времени 18 пельменей. Выиграл турнир Дмитрий Сас, он справился с заданием за 35,73 секунды.В первенстве хотели участвовать 60 человек, жюри в итоге выбрало одну девушку и 15 парней. Участники должны были как можно быстрее съесть две порции мясного продукта - 18 штук. За каждым потенциальным победителем наблюдали активисты, за участников пришли поболеть и их родственники. По словам Дмитрия, он победил из-за любви к пельменям. Мужчина говорит, в таком случае они сами пойдут в желудок к человеку.Ранее посол США в РФ заявил, что больше пива любит только пельмени со сметаной. Также он считает, что у народов России и США в реальности есть много общего.