Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | В Магадане прошел чемпионат по поеданию пельменей

В Магадане прошел чемпионат по поеданию пельменей

Сегодня, 05:40
Накануне в Магадане состоялся первый чемпионат по поеданию пельменей. Победитель получил Кубок и сертификат на 5000 рублей в магазине «Мегаспорт».

В Магадане прошел чемпионат по поеданию пельменей

 

Чемпионат провели в столовой «Поварешка». На состязания пришли 16 человек, каждый из которых обязался съесть за минимальный отрезок времени 18 пельменей. Выиграл турнир Дмитрий Сас, он справился с заданием за 35,73 секунды.

В первенстве хотели участвовать 60 человек, жюри в итоге выбрало одну девушку и 15 парней. Участники должны были как можно быстрее съесть две порции мясного продукта - 18 штук. За каждым потенциальным победителем наблюдали активисты, за участников пришли поболеть и их родственники. По словам Дмитрия, он победил из-за любви к пельменям. Мужчина говорит, в таком случае они сами пойдут в желудок к человеку.

Ранее посол США в РФ заявил, что больше пива любит только пельмени со сметаной. Также он считает, что у народов России и США в реальности есть много общего.
Никита Готский
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