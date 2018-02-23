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От Редактора

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Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | В России вступили в силу новые правила обманутых дольщиков

В России вступили в силу новые правила обманутых дольщиков

Сегодня, 14:20
Начиная с 23 февраля в силу вступает новый приказ Минстроя России о параметрах внесения граждан в список обманутых дольщиков. Внесен данный законопроект был 24 января. На портале ЕРЗ значится информация о том, что документ вносит четыре существенных изменения в критерии отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов.

В России вступили в силу новые правила обманутых дольщиков

 

В первую очередь, срок просрочки исполнения застройщиком своих обязательств сокращен с девяти до шести месяцев. После него гражданин может требовать включения себя в реестр.

Объект будет относиться к проблемным, если в отношении застройщика введена одна из процедур, которые применяются в деле о банкротстве. Нарушение застройщиком проектной документации не может являться препятствием для отнесения объекта к проблемным. Если же страховая компания находится в одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, то наличие договора страхования аннулируется, как препятствие для отнесения гражданина к числу пострадавших.

Помимо этого, в новом приказе появились дополнительные основания исключения гражданина из реестра пострадавших граждан. Среди них ввод в эксплуатацию проблемного объекта, а также расторжение договора участия в долевом строительстве.
Николай Офицеров
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