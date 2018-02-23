В России вступили в силу новые правила обманутых дольщиков

В первую очередь, срок просрочки исполнения застройщиком своих обязательств сокращен с девяти до шести месяцев. После него гражданин может требовать включения себя в реестр.
Объект будет относиться к проблемным, если в отношении застройщика введена одна из процедур, которые применяются в деле о банкротстве. Нарушение застройщиком проектной документации не может являться препятствием для отнесения объекта к проблемным. Если же страховая компания находится в одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве, то наличие договора страхования аннулируется, как препятствие для отнесения гражданина к числу пострадавших.
Помимо этого, в новом приказе появились дополнительные основания исключения гражданина из реестра пострадавших граждан. Среди них ввод в эксплуатацию проблемного объекта, а также расторжение договора участия в долевом строительстве.