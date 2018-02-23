В Волгограде гипермаркет устроил "щедрую" акцию на алкоголь

В одном из крупных гипермаркетов в Волгограде покупатели заметили скидку на алкогольные напитки, которая очень развлекла своей оригинальностью.

В Волгограде в одном из многих гипермаркетов руководство сделало скидки в честь 23 февраля на алкогольную продукцию. Мужчина, который делал покупки в этом магазине, обратил внимание на оригинальность красного ценника, который означает акцию. Его очень рассмешила указанная на нем цена. Стоимость товара по акции ничем не отличается от предыдущей цены. Волгоградец даже сфотографировал и выложил снимок с ценником в интернет, прокомментировав, что эту очень щедрую акцию сделало руководство гипермаркета специально для сильной мужской половины Волгограда в честь их праздника - 23 февраля.

Пелагея Лебединская

В интерне этот снимок заработал в свой адрес много шуток. Например: «Скидка странный предмет. Она вроде есть, но ее и нет».