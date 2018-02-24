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Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | В Кургане состоялся флешмоб на льду

В Кургане состоялся флешмоб на льду

Сегодня, 00:30
Проведение данного мероприятия на территории Кургагна входит в традицию. В этом году к акции, во время которой местные жители катались на коньках в компании сотрудников МЧС, присоединились школьники и студенты.

В Кургане состоялся флешмоб на льду

 

Данный флешмоб, состоящий из нескольких видов активности, таких как эстафеты, конкурсы, выставки специальной техники, буфет и полевая кухня, получил название «Безопасный лёд». Идея мероприятия заключается в необходимости объяснить важность соблюдения правил безопасности на льду, во избежание возникновения инцидентов.

По словам сотрудников МЧС, скоро наступит опасный весенний период, когда лёд представляет собой крайне тонкую и ненадежную субстанцию, которая на первый взгляд кажется прочной. Они намерены напомнить любителям зимней рыбалки о возникающей опасности.
Пойда Анна
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