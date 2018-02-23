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| | Владислав Сурков поздравил защитников Донбасса с 23 февраля

Владислав Сурков поздравил защитников Донбасса с 23 февраля

Сегодня, 13:31
Известный политический деятель Владислав Сурков, занимающий должность помощника российского президента Владимира Путина, направил свои поздравления по поводу празднования Дня защитника отечества всем бойцам, защищающим Донбасс.

Владислав Сурков поздравил защитников Донбасса с 23 февраля

 

В интервью Владислав Сурков заметил, что ополченцы, защищающие Донбасс, занимаются настоящей военной работой, проявляя неподдельный героизм. Также политический деятель пожелал защитникам Донбасса настоящего счастья. Сурков вспомнил про период своей жизни, когда он с сослуживцем старался попасть в Афганистан, для чего даже были составлены соответствующие рапорты. По словам Владислава Суркова, их ротный негативно воспринял порывы, заметив, что службу нужно нести в том месте, на каком их закрепили первоначально.

Сурков добавил, что ежегодно отмечает с сослуживцами и друзьями 23 февраля, а в праздновании Дня защитника отечества в этом году возможно будет поднят тост за Льва Троцкого, который является основателем Красной армии.
Александр Вест
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