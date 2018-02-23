Государство лезет в чужие трусы: Лена Миро раскритиковала запреты обрезания

Лена Миро практически каждый день довольно откровенно высказывается относительно каких-либо резонансных тем, чем и завоевала популярность среди читателей своего блога в LiveJournal. Утром она разместила публикацию о том, что Исландия запретила делать обрезания мальчикам по немедицинским причинам.

Николай Офицеров

По мнению Миро, законотворцы решили, что самое подходящее место для тех, кто решит удалять крайнюю плоть с половых органов мальчика - это тюрьма. В Исландии уверены, что процедура обрезания нарушает права детей. Еврейские и мусульманские лидеры Исландии, что было вполне предсказуемо, назвали этот законопроект атакой на свободу вероисповедания.», - пишет Миро.Следом за этим она заступилась за обрезание как таковое и рассказала о том, что обрезанные мужчины значительно меньше болеют ИППП и выглядит это значительно более эстетично. Половой член без обрезания блогер сравнила с шарпеем.«К», - добавила скандальный блогер.