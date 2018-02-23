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От Редактора

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Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Государство лезет в чужие трусы: Лена Миро раскритиковала запреты обрезания

Государство лезет в чужие трусы: Лена Миро раскритиковала запреты обрезания

Сегодня, 13:37
Лена Миро практически каждый день довольно откровенно высказывается относительно каких-либо резонансных тем, чем и завоевала популярность среди читателей своего блога в LiveJournal. Утром она разместила публикацию о том, что Исландия запретила делать обрезания мальчикам по немедицинским причинам.

Государство лезет в чужие трусы: Лена Миро раскритиковала запреты обрезания

 

По мнению Миро, законотворцы решили, что самое подходящее место для тех, кто решит удалять крайнюю плоть с половых органов мальчика - это тюрьма. В Исландии уверены, что процедура обрезания нарушает права детей. Еврейские и мусульманские лидеры Исландии, что было вполне предсказуемо, назвали этот законопроект атакой на свободу вероисповедания.

«И вот теперь интересно, что окажется выше? Права детей или свобода вероисповедания? Ценности, если так подумать, одинаковые, однако желание государства влезть в чужие трусы меня огорчает», - пишет Миро.

Следом за этим она заступилась за обрезание как таковое и рассказала о том, что обрезанные мужчины значительно меньше болеют ИППП и выглядит это значительно более эстетично. Половой член без обрезания блогер сравнила с шарпеем.

«Как по мне, так любое обрезание можно назвать мерой не только религиозной, но и медицинской. Я считаю, что если уж обрезают пуповину, то и крайнюю плоть желательно обрезать тоже всем», - добавила скандальный блогер.
Николай Офицеров
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