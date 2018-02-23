Государство лезет в чужие трусы: Лена Миро раскритиковала запреты обрезания

По мнению Миро, законотворцы решили, что самое подходящее место для тех, кто решит удалять крайнюю плоть с половых органов мальчика - это тюрьма. В Исландии уверены, что процедура обрезания нарушает права детей. Еврейские и мусульманские лидеры Исландии, что было вполне предсказуемо, назвали этот законопроект атакой на свободу вероисповедания.
«И вот теперь интересно, что окажется выше? Права детей или свобода вероисповедания? Ценности, если так подумать, одинаковые, однако желание государства влезть в чужие трусы меня огорчает», - пишет Миро.
Следом за этим она заступилась за обрезание как таковое и рассказала о том, что обрезанные мужчины значительно меньше болеют ИППП и выглядит это значительно более эстетично. Половой член без обрезания блогер сравнила с шарпеем.
«Как по мне, так любое обрезание можно назвать мерой не только религиозной, но и медицинской. Я считаю, что если уж обрезают пуповину, то и крайнюю плоть желательно обрезать тоже всем», - добавила скандальный блогер.