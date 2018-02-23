В Бурятии обнаружили армянскую ученицу Ванги

Сын Тамары Саратикян Оганес, проживающий со своей матерью на съёмной квартире, рассказал о том, что воспользоваться услугами провидицы приезжал известный актёр Михаил Боярский, которого он охарактеризовал, как самую нелепую личность, что ему довелось повстречать. Помимо Боярского, клиентом Саратикян была также и Валентина Матвиенко, которая интересовалась у Тамары, сможет ли она достичь первенства на выборах губернатора. На вопрос Матвиенко Тамара ответила ей, что видит Валентину гораздо выше того пьедестала, на который метила экс-губернатор Санкт-Петербурга, ныне занимающая должность председателя Совета Федерации.
За советом к Тамаре Саратикян обращался и сам Борис Ельцин. По словам Оганеса, ясновидица не запоминает информацию из своих видений, поэтому каждый раз после выхода из транса ей неизвестны данные, которые она сообщает людям.