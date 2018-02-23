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| | В Бурятии обнаружили армянскую ученицу Ванги

В Бурятии обнаружили армянскую ученицу Ванги

Вчера, 22:40
В Бурятии женщина по имени Тамара Саратикян прославилась благодаря своим сверхъестественным способностям, которые достались ей от всемирно известной провидицы Ванги, сделавшей её своей ученицей.

В Бурятии обнаружили армянскую ученицу Ванги

 

Сын Тамары Саратикян Оганес, проживающий со своей матерью на съёмной квартире, рассказал о том, что воспользоваться услугами провидицы приезжал известный актёр Михаил Боярский, которого он охарактеризовал, как самую нелепую личность, что ему довелось повстречать. Помимо Боярского, клиентом Саратикян была также и Валентина Матвиенко, которая интересовалась у Тамары, сможет ли она достичь первенства на выборах губернатора. На вопрос Матвиенко Тамара ответила ей, что видит Валентину гораздо выше того пьедестала, на который метила экс-губернатор Санкт-Петербурга, ныне занимающая должность председателя Совета Федерации.

В Бурятии обнаружили армянскую ученицу Ванги

 

За советом к Тамаре Саратикян обращался и сам Борис Ельцин. По словам Оганеса, ясновидица не запоминает информацию из своих видений, поэтому каждый раз после выхода из транса ей неизвестны данные, которые она сообщает людям.
Александр Вест
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