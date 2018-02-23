В Бурятии обнаружили армянскую ученицу Ванги

В Бурятии женщина по имени Тамара Саратикян прославилась благодаря своим сверхъестественным способностям, которые достались ей от всемирно известной провидицы Ванги, сделавшей её своей ученицей.

Сын Тамары Саратикян Оганес, проживающий со своей матерью на съёмной квартире, рассказал о том, что воспользоваться услугами провидицы приезжал известный актёр Михаил Боярский, которого он охарактеризовал, как самую нелепую личность, что ему довелось повстречать. Помимо Боярского, клиентом Саратикян была также и Валентина Матвиенко, которая интересовалась у Тамары, сможет ли она достичь первенства на выборах губернатора. На вопрос Матвиенко Тамара ответила ей, что видит Валентину гораздо выше того пьедестала, на который метила экс-губернатор Санкт-Петербурга, ныне занимающая должность председателя Совета Федерации.

Александр Вест

За советом к Тамаре Саратикян обращался и сам Борис Ельцин. По словам Оганеса, ясновидица не запоминает информацию из своих видений, поэтому каждый раз после выхода из транса ей неизвестны данные, которые она сообщает людям.