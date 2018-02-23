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Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Рыжим котам знатного рода найдут новый дом в Петербурге в честь 23 февраля

Рыжим котам знатного рода найдут новый дом в Петербурге в честь 23 февраля

Сегодня, 12:56
Сегодня в Санкт-Петербурге рыжим котам будут искать хозяев. В Эрмитаже также состоится выставка пушистых зверьков.

Рыжим котам знатного рода найдут новый дом в Петербурге в честь 23 февраля

 

В день Защитника Отечества питерские активисты станут искать рыжим котам новых хозяев. В числе почетных гостей на мероприятии «Республика кошек» кот Аристократ, который принимал участие в выступлениях в местной филармонии, а также кот Гоген - тезка известного художника, которого пару лет назад хотели забрать себе десятки жителей культурной столицы России.

Выбрать понравившегося кота можно будет из около двадцати пушистых зверьков. Помогать будущим собственникам будут кураторы, поведавшие про особенности нрава каждого питомца. На месте сразу же подписывается соглашение с новым владельцем о передаче животного в добрые руки. Также необходимо отметить, что в прошедшем году шесть сотен котов обрели новый дом после выставки в «Республике кошек».

Ранее в Красноярске подростки бросили кошку в духовку, после чего включили ее, предварительно сломал зверьку позвоночник. Дело расследуется местным СК.
Никита Готский
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