Эвакуаторы без ГИБДД похищают автомобили в Краснодаре

В Краснодаре удалось запечатлеть необычный случай эвакуации автомобиля. На кадрах машину забирают без составления протокола и в отсутствии сотрудника ДПС. Пользователи Сети гадают, что же на самом деле произошло.

Виктория Озерова

В Сети появилось видео незаконной эвакуации автомобиля в Краснодаре. Ситуацию прокомментировал юрист Денис Григорьев. На кадрах видно, что машина стоит на зеленой зоне, но, отмечает адвокат, в таком случае выписывают штраф. Григорьев сообщил, что есть четко определенная законом процедура и на видео эвакуатор не соблюдает ни одного правила, так как для самого перемещения не было оснований, а сотрудник ДПС при этом не присутствовал.Пользователи Сети выдвинули свои предположения. По одной из версий владелец автомобиля и организовал все. По другой – сотрудник ДПС решил не соблюдать правила и составил протокол позже. Не исключают пользователи, что автомобиль могли украсть, и никто на это даже не обратил внимания.