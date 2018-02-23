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От Редактора

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Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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Эвакуаторы без ГИБДД похищают автомобили в Краснодаре

Сегодня, 13:05
В Краснодаре удалось запечатлеть необычный случай эвакуации автомобиля. На кадрах машину забирают без составления протокола и в отсутствии сотрудника ДПС. Пользователи Сети гадают, что же на самом деле произошло.

Эвакуаторы без ГИБДД похищают автомобили в Краснодаре

 

В Сети появилось видео незаконной эвакуации автомобиля в Краснодаре. Ситуацию прокомментировал юрист Денис Григорьев. На кадрах видно, что машина стоит на зеленой зоне, но, отмечает адвокат, в таком случае выписывают штраф. Григорьев сообщил, что есть четко определенная законом процедура и на видео эвакуатор не соблюдает ни одного правила, так как для самого перемещения не было оснований, а сотрудник ДПС при этом не присутствовал.

 

Пользователи Сети выдвинули свои предположения. По одной из версий владелец автомобиля и организовал все. По другой – сотрудник ДПС решил не соблюдать правила и составил протокол позже. Не исключают пользователи, что автомобиль могли украсть, и никто на это даже не обратил внимания.
Виктория Озерова
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