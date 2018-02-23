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| | В Вологде местные жители увидели гало

В Вологде местные жители увидели гало

Сегодня, 12:43
Свидетелями крайне необычного и редкого оптического явления стали жители Вологды. Им посчастливилось рано утром в четверг увидеть в небе гало. Повезло, однако, лишь тем жителям областной столицы, которые проснулись с восходом солнца.

В Вологде местные жители увидели гало

 

Специалисты называют это оптическое явление гало. В данное определение входит событие, объясняемое светящимся кольцом вокруг источника света. Необходимыми условиями для образования подобного эффекта являются морозная погода, а также повышенная влажность воздуха. В такую погоду образуется большое количество ледяных кристаллов в атмосфере. Они преломляют солнечный свет таким образом, что в небе появляется гало.

Гало атмосферное оптическое явление, сродни северному сиянию и радуге. В отличие от водяных капель, ледяные кристаллы имеют самую разную форму и могут летать в воздухе разными способами: парить, вращаться, медленно падать. Поэтому гало бывают порядка сотни разных видов.
Николай Офицеров
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