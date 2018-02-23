Создатели мультфильма «Путин18плюс» предлагают вспомнить об успехах президента Путина

Известная студия «ХайпКвадрат» выпустила анимационный сериал «Путин18плюс». Параллельно начал работу его сайт-спутник путин18плюс.рф.

Как заявил Игорь Круглов (автор проекта и руководитель студии «ХайпКвадрат»), именно Владимир Путин является человеком, который приведет РФ к процветанию. Появление мультфильма и сайте продиктовано необходимостью помочь молодежи вспомнить или узнать о достижениях ВВП на посту главы государства в прошлые президентские сроки.

Название отнюдь неспроста включает в себя цифру «18», ведь это год президентской кампании в Российской Федерации. По сюжету мультфильма, президент с помощью машины времени перемещает в 2018-й год всех Владимиров Путиных из предыдущих годов руководства страной. Они усаживаются за круглый стол и приступают к обсуждению вариантов развития России.