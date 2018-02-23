Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Создатели мультфильма «Путин18плюс» предлагают вспомнить об успехах президента Путина

Создатели мультфильма «Путин18плюс» предлагают вспомнить об успехах президента Путина

Сегодня, 13:03
Известная студия «ХайпКвадрат» выпустила анимационный сериал «Путин18плюс». Параллельно начал работу его сайт-спутник путин18плюс.рф.

Создатели мультфильма «Путин18плюс» предлагают вспомнить об успехах президента Путина

 


Название отнюдь неспроста включает в себя цифру «18», ведь это год президентской кампании в Российской Федерации. По сюжету мультфильма, президент с помощью машины времени перемещает в 2018-й год всех Владимиров Путиных из предыдущих годов руководства страной. Они усаживаются за круглый стол и приступают к обсуждению вариантов развития России.

Как заявил Игорь Круглов (автор проекта и руководитель студии «ХайпКвадрат»), именно Владимир Путин является человеком, который приведет РФ к процветанию. Появление мультфильма и сайте продиктовано необходимостью помочь молодежи вспомнить или узнать о достижениях ВВП на посту главы государства в прошлые президентские сроки.
 

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