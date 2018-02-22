Хлеб раз в день: Жириновский рассказал, как сбросил 5 килограммов

Глава ЛДПР Владимир Жириновский раскрыл секрет своей диеты, которая позволила 71-летнему политику за короткий срок избавиться от пяти килограммов веса. Государственный деятель резко уменьшил порции, отказался от сахара и ест хлеб н раз в день.

Домбровский Сергей

Жириновский прочитал книгу о здоровом питании и нашел в ней информацию о необходимости кушать столько продуктов за один прием, сколько вмещается в стакан. Политик последовал этой теории и увидел положительный результат. Жириновский не употребляет высококалорийные кондитерские изделия, резко уменьшил порции и чувствует себя бодрее, чем раньше. Лидер ЛДПР регулярно проходит обследование в больнице и прислушивается к советам врачей.Медики заметили повышенное количество холестерина в организме Жириновского. Политик уверен, что вредное вещество возникло из-за некачественного мяса. Подобная проблема существует и у главы США Дональда Трампа. Жириновский пригласил президента в Россию. Здесь специалисты подберут Трампу подходящую диету и уровень холестерина у него нормализуется.