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| | Хлеб раз в день: Жириновский рассказал, как сбросил 5 килограммов

Хлеб раз в день: Жириновский рассказал, как сбросил 5 килограммов

Вчера, 21:04
Глава ЛДПР Владимир Жириновский раскрыл секрет своей диеты, которая позволила 71-летнему политику за короткий срок избавиться от пяти килограммов веса. Государственный деятель резко уменьшил порции, отказался от сахара и ест хлеб н раз в день.

Хлеб раз в день: Жириновский рассказал, как сбросил 5 килограммов

 

Жириновский прочитал книгу о здоровом питании и нашел в ней информацию о необходимости кушать столько продуктов за один прием, сколько вмещается в стакан. Политик последовал этой теории и увидел положительный результат. Жириновский не употребляет высококалорийные кондитерские изделия, резко уменьшил порции и чувствует себя бодрее, чем раньше. Лидер ЛДПР регулярно проходит обследование в больнице и прислушивается к советам врачей.

Медики заметили повышенное количество холестерина в организме Жириновского. Политик уверен, что вредное вещество возникло из-за некачественного мяса. Подобная проблема существует и у главы США Дональда Трампа. Жириновский пригласил президента в Россию. Здесь специалисты подберут Трампу подходящую диету и уровень холестерина у него нормализуется.
Домбровский Сергей
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