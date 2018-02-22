Критики низко оценили умения Анастасии Рыбки в порно

Настю Вакушевич, которая взяла себе псевдоним «Рыбка» раскритиковали эксперты по порно. Они назвали «охотницу на олигархов» наглядным пособием самого отвратительного секса, который находится на порно-сайтах.

Пелагея Лебединская

В сети появились порнографические видеоролики, на которых Настя Рыбка занимается сексом в разных позах со своим партнером Александром Кириловым, известным как Алекс Лесли. Зрелище на видео настолько безобразно, что многие назвали это подобием случки животных. Эксперты раскритиковали Настю и отметили, что на «охотницу на олигархов» она далеко не тянет. С такими сексуальными способностями, которые она продемонстрировала, вероятнее всего нужно ей открывать охоту на колхозников, и то удачу поймать мало шансов.Отметим, что в начале февраля 2018 года прогремел скандал с участием Насти Рыбки. Она начала шантажировать миллиардера Олега Дерипаску, которому поставила условие: либо они идут вместе под венец, либо она пойдет на передачу к Андрею Малахову и расскажет всей стране, как он на своей яхте, вместе с друзьями, ее изнасиловал. Спустя некоторое время порно-актриса призналась, что историю про изнасилование выдумала ради "управления общественным мнением".