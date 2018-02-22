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| | «Кризис жанра»: Навальный раскритиковал руководство Ирбитского молокозавода

«Кризис жанра»: Навальный раскритиковал руководство Ирбитского молокозавода

Вчера, 18:57
Блогер Алексей Навальный обрушился с критикой на главу молокозавода в Ирбите Сергея Суетина и назвал того «скотиной». Ранее с предприятия был уволен 20-летний помощник холодильщика Илья Попов, который расклеивал листовки с призывов не ходить на выборы по городу.

«Кризис жанра»: Навальный раскритиковал руководство Ирбитского молокозавода

 

Новым объектом гнева Алексея Навального стал директор Ирбитского молокозавода Сергей Суетин. Блогер, не стесняясь в выражениях, раскритиковал действия главы предприятия и даже припомнил покупку госзаводом внедорожника, стоимостью почти семь миллионов рублей. Поводом для этого стало увольнение помощника холодильщика Ильи Попова. Парня заметили за расклеиванием листовок с призывом не ходить на выборы, одну из которых Попов и его товарищ поместили на здание дома культуры Ирбита. После этого парня уволили, а суд обязал его заплатить штраф.

 

Политолог Вячеслав Смирнов считает, что у Навального «кризис жанра», и так он пытается удержать аудиторию.
Виктория Озерова
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