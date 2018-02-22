Москву парализовали предпраздничные девятибалльные пробки

В четверг, 22 февраля, в Москве зафиксировали пробки, достигшие уже девятибалльной отметки. Такие данные сервис «Яндекс.Пробки» опубликовал еще до того, как наступил вечерний час-пик – в 17:55.

Дарья Светозарова

Проблемы с движением транспорта появились на Бульварном и Садовом кольцах, на Кремлевской, Москворецкой, Болотной и Серебрянической набережных. Замедлилось транспортное сообщение по улице Новый Арбат, проспекту Мира, по Кутузовскому проспекту. Проблемы имеют место быть и на Тверской. Пробки замечены и на Третьем транспортном кольце (ТТК) – затор простирается от Бережковской набережной и тянется до Новосущевской улицы. Пробки регистрируются и на внешнем рубеже кольца – от Нижегородской улицы до Поликарпова.На выездных трассах также наблюдаются затруднения с движением автотранспорта: на Ленинградке и шоссе Энтузиастов. Регистрируют сложности в продвижением машин в западной и юго-западной части МКАД, от 21 километра магистрали и до Щелковской магистрали. Сообщается, что автодороги частично освободятся уже к девяти вечера. Причиной раннего образования заторов называют сокращенный рабочий день. Из-за завтрашнего праздника москвичи раньше освободились и теперь все сразу спешат домой.