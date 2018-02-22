В РФ заработал сервис утилизации подарков на 23 февраля

Теперь традиционные презенты на 23 февраля можно будет обменять в сервисе утилизации подарков. Энтузиасты предлагают мужчинам в России вместо «стандартного набора» приобрести для своей женщины цветы к восьмому марта.

Виктория Озерова

В России появился новый ресурс под названием «23 на 8». На сайте мужчины могут обменять традиционные подарки к 23 февраля на букет цветов. В перечень презентов, которые можно таким образом «утилизировать», вошли пена для бритья, носки, дезодорант, а также бритвы, кружки с надписями и гели для душа. Для того чтобы обменять подарок, нужно просто зайти на сайт и заполнить нужную форму. После этого по указанному адресу приедет курьер, который заберет нежеланные подарки и небольшую доплату. На восьмое марта спутница или другая дорогая женщина клиента получит цветы.Следует отметить, что по данным опроса среди пользователей, меньше всего мужчины хотят получить к 23 февраля носки, средства гигиены и нижнее белье.