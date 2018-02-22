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| | От сбоя работы Instagram могут пострадать только Бузова и Кардашьян

От сбоя работы Instagram могут пострадать только Бузова и Кардашьян

Сегодня, 15:35
Скандально известный интернет-блогер сети LiveJournal Лена Миро не осталась в стороне и прокомментировала серьёзный сбой в работе популярной во всем мире сети Instagram. По словам блогера, даже если Сеть закроют, пострадать могут только Ольга Бузова и Ким Кардашьян.

От сбоя работы Instagram могут пострадать только Бузова и Кардашьян

 

Лена Миро прокомментировала сбой в работе соцсети Instagram и Facebook. По словам блогера, если сети совсем закроют это пойдет на пользу всем людям, которые начнут заниматься более полезными делами. Проблемы могут возникнуть только у телеведущей Ольги Бузовой и светской львицы Ким Кардашьян, которые на рекламе в Instagram получают крупные гонорары.

«Даже если представить, что Instagram перестанет существовать, хуже станет только Кардашьян и Бузовой. Денег у них моментально убавится», - заявила в своем микроблоге блогер. Напомним, что на Бузову в Instagram подписано 12,3 млн подписчиков, а на Кардашьян – 108 млн человек.
Светлана Славянская
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