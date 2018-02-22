Эксперты предложили идеи необычных подарков на 23 февраля

В преддверии 23 февраля в магазинах заканчивается пена для бритья и носки, но можно воспользоваться советами экспертов и удивить своего мужчину необычным презентом типа квадрокоптера или брутального букета.

Виктория Озерова

Дарить мужчинам на 23 февраля носки и пену для бритья уже стало традицией. Эксперты составили список необычных подарков. Тем, кому пена для бритья ни к чему, специалисты предложили подарить набор для отращивания бороды. Масло для бороды, воск для усов и туалетную воду можно приобрести как по поддельности, так и комплектом. Также эксперты предлагают преподнести как презент гантель из конфет, сделанную самостоятельно. Своими руками можно сделать и брутальный съедобный букет, из продуктов которые предпочитает мужчина.Также среди необычных подарков – радиоуправляемый вертолет, спортинвентарь, дрон и музыкальные проигрыватели. При выборе презента эксперты советуют ориентироваться на предпочтения мужчины.