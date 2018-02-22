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| | В Москве на свистки для охраны стадионов на ЧМ-2018 потратят 35 миллионов рублей

В Москве на свистки для охраны стадионов на ЧМ-2018 потратят 35 миллионов рублей

Сегодня, 14:52
В Москве потратят 35 миллионов рублей на обеспечение порядка на территории российской столицы во время проведения ЧМ-2018. В основном средства пойдут на свистки и дубинки для правоохранителей.

В Москве на свистки для охраны стадионов на ЧМ-2018 потратят 35 миллионов рублей

 

Иметь при себе оружие охранникам запрещено, поэтому 35 миллионов рублей правительство Москвы решило выделить на обеспечение правоохранителей свистками и дубинками. Такая сумма отправится в казну перед ЧМ-2018. Стоит отметить, что подобная практика уже встречается не первый раз. Дело в том, что перед проведением Олимпиады-2014 в Сочи на обеспечение охранников было выделено более 10 миллионов рублей.

Проверка готовности правоохранителей состоится во время матча между командами России и Бразилии. Во время тестовых испытаний будет затрачено порядка 2,5 миллиона рублей, о чём сообщает Telegram-канал Mash.
Вещий Олег
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