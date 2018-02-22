Сын принцессы Монако готовится к своей свадьбе

Луи Дюкрюэ, являющийся внуком Грейс Келли и сыном принцессы Монако Стефании, в довольно романтичной манере сделал предложение своей девушке на вьетнамском пляже. Место, которое выбрал Луи, было обусловлено вьетнамскими корнями его невесты.

Многие поклонники принцессы Монако Стефании обрадовались пополнению в её семействе, так как её 25-летний сын наконец сделал предложение своей подруге, с которой встречался в течение длительного времени. О столь радостном событии в его жизни Луи Дюкрюэ сообщил в своём официальном Instagram-аккаунте, где появились фотографии с вьетнамского пляжа. На опубликованных снимках запечатлён трогательный момент, когда Луи преклонил колено перед своей девушкой Мари Шевалье, стоя голыми ногами на песке, как и она сама, и предложил ей руку и сердце, достав обручальное кольцо.

Александр Вест

В описании к фото Луи поделился радостью со своими подписчиками, указав, что девушка согласилась на его предложение, поэтому вскоре она станет мадам Дюкрюэ. Подписчики Луи в комментариях к публикации осыпали счастливую пару комплиментами и радостными пожеланиями в честь столь знаменательного события в их жизни.