Лена Миро раскрыла обман СССР: Россия - не самая читающая страна в мире

Популярный блогер и писательница Лена Миро на своей странице в LiveJournal рассказала о том, что считает «мифом» утверждение о том, что Россия является самой читающей страной с лучшим в мире образованием. По ее мнению, все это «разжигающая мозг пропаганда».

Николай Офицеров

», - утверждает Миро.По ее мнению, сегодня, в век Интернета и открытых границ верить в то, «чего не было и нет» невозможно. Самые читающие страны сегодня, уверяет Миро, это уж точно не Россия, а выпускники вузов страны не нужны даже на родине, не то, что за рубежом. Исключение составляют лишь несколько факультетов из пары вузов и касается это фундаментальных наук.Первые места в рейтинге занимают американские и британские учебные заведения, где обучение, хоть и крайне престижное, но очень дорогое, а потому именно эти страны Миро призывает считать самыми читающими и наиболее образованными с позиции вузов.», - спросила Миро, намекая на Америку.