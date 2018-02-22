Лена Миро раскрыла обман СССР: Россия - не самая читающая страна в мире

«В эту и прочую чушь верили наивные советские граждане. Их верования, однако, не имели ничего общего с действительностью, будучи результатом грамотной работы. Это, правда, не прошло, даже в 2018 году находятся те, у кого мозг остался в СССР и это раздражает», - утверждает Миро.
По ее мнению, сегодня, в век Интернета и открытых границ верить в то, «чего не было и нет» невозможно. Самые читающие страны сегодня, уверяет Миро, это уж точно не Россия, а выпускники вузов страны не нужны даже на родине, не то, что за рубежом. Исключение составляют лишь несколько факультетов из пары вузов и касается это фундаментальных наук.
Первые места в рейтинге занимают американские и британские учебные заведения, где обучение, хоть и крайне престижное, но очень дорогое, а потому именно эти страны Миро призывает считать самыми читающими и наиболее образованными с позиции вузов.
«Вопрос стоит только в том, что учиться в США очень дорого. Престижно, открываются большие перспективы в карьере, но это чертовски дорого, потому и скажите мне, где самое лучшее образование?», - спросила Миро, намекая на Америку.