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| | Пена для бритья и носки: Что подарят мужчинам на 23 февраля в 2018

Пена для бритья и носки: Что подарят мужчинам на 23 февраля в 2018

Сегодня, 12:35
Накануне 23 февраля социологи провели опрос и выяснили, что женщины собираются преподнести своим близким мужчинам ко Дню защитника Отечества. Оказалось, что россиянки не очень щедры и не готовы достать для родных и близких звезду с неба. Все, на что могут рассчитывать мужчины – это носки и пена для бритья.

Пена для бритья и носки: Что подарят мужчинам на 23 февраля в 2018

 

Дамы скупятся даже на слова – данные опроса сайта Avito продемонстрировали, что поздравить сильную половину человечества в лице коллеги, мужа или соседа намерены лишь 80% респонденток. А мужчины изъявили желание поздравить женщин в количестве 85% от общего числа участников исследования. Помимо этого, защитники не только более охотно преподносят дары, но и выбирают более ценные презенты. Если женщина планирует потратить на любимого или родственника максимум тысячу рублей, то сильный пол собирается потратить до трех тысяч.

Социологи объясняют такую разницу тем, что женщины так поступают не из-за жадности, а из-за разницы в доходах. До сих пор зарплата в России имеет гендерную подоплеку – нередко женщине за аналогичную работу платят значительно меньше, чем мужчине. В топе подарков оказались пена для бритья, средства для гигиены и парфюмерия, а также обувь и одежда. Такие презенты собираются преподнести 24%, 21% и 17% дарительниц соответственно. Однако мужчины мечтают о подарках иного свойства. Четверть опрошенных предпочли бы получить телефон, 20% хотят в подарок машину, а 18% не отказались бы от часов.

А вот дамам представители сильного пола дарят именно то, о чем те мечтают. Первое место – украшения. Их хотят получить 38% женщин и дарить такие презенты намерены 25%. Парфюмерия желанна в качестве подарка для 26% респонденток. Удовлетворить эти желания готовы 20% мужчин. А вот путевку на отдых, о которой мечтают 19% девушек, готовы преподнести лишь 5% дарителей.
Дарья Светозарова
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