Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Мнения

Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

Однажды человек перестанет слушать свой мозг, и что тогда случится?

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

От Редактора

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

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| | Исаак Калина: тренировочные результаты не нужно учитывать во время соревнований

Исаак Калина: тренировочные результаты не нужно учитывать во время соревнований

Сегодня, 14:46

18 числа текущего месяца во время «Клубного дня» состоялся телемарафон в московских школах, в рамках которого выступил Руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина. По словам управленца, выпускники профильных классов обладают серьезным преимуществом при поступлении в вузы, заключающемся в подготовке и целенаправленном изучении необходимых предметов. Как сообщил Исаак Иосифович, в том случае, если, обучаясь в инженерном, математическом или медицинском классе, выпускник не сумел продемонстрировать высокие результаты по ЕГЭ, значит, уровень его подготовки был слабым. Об этом написал портал Money Talks.

 

Глава Департамента образования также заявил, что сдача предпрофессионального экзамена и участие в предпрофессиональной олимпиаде являются большими плюсами для поступления в вузы. Благодаря созданным в главном городе нашей страны равным условиям для всех учеников, сдать их может любой выпускник. Однако сдают и побеждают в них, как правило, те ученики, которые усиленно готовились по выбранным предметам.

 

 


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