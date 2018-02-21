В Тюмени собаководы предпочитают фекалии презервативам

С Сети прокатилась волна возмущения из-за безответственного отношения собаководов к чистоте на улицах. Причиной тому стало фото из Тюмени, где запечатлен газон у аптеки, густо усеянный экскрементами собак.

Пользователи Интернета из Тюмени возмущены безалаберным отношением местных собаководов к чистоте в городе. Волна возмущения началась после публикации в социальных сетях фотографии, сделанной местным жителем, на которой снят усеянный собачьими экспонентами газон у аптеки.Автор возмутился тем, что хозяева собак не считают нужным убирать за своими питомцами, и значительная часть горожан поддержали это мнение. Часть интернет-пользователей нашли в данном снимке повод для иронии и шуток. Нашлись и те, что не считают зазорным оставлять собачьи фекалии на улице – по их словам это «чистое удобрение». Кто-то предложил «следить за собой» и не делать больше подобных снимков, ведь собачьи фекалии это куда лучше, чем использованные презервативы и шприцы.