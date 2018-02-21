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Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

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Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

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| | Генпрокуратура спровоцировала блокировку сайта «МБХ Медиа»

Генпрокуратура спровоцировала блокировку сайта «МБХ Медиа»

Вчера, 21:47
По требованию Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор заблокировал сайт «МБХ Медиа», принадлежащий предпринимателю и общественному деятелю Михаилу Ходорковскому.

Генпрокуратура спровоцировала блокировку сайта «МБХ Медиа»

 

Причиной этому называют распространение данным виртуальным ресурсом сведений, запрещенных законодательством страны. Сотрудники «МБХ Медиа» говорят, что не получали уведомлений от Генпрокуратуры или Роскомнадзора, поэтому не понимают оснований такого решения. Статья, по которой закрыли сайт, подразумевает призывы к экстремизму, организацию несанкционированных демонстрацией, противоречащих действующим нормам.

«МБХ Медиа» сменил виртуальный ресурс «Открытая Россия». Ходорковский назвал причиной блокировки этого сайта опасения властей РФ, что за совершенные действия придется нести персональную ответственность. Руководители государства якобы боятся за свою судьбу, поэтому всеми возможными способами убирают оппозиционеров с политической арены.
Домбровский Сергей
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