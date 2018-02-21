Генпрокуратура спровоцировала блокировку сайта «МБХ Медиа»

По требованию Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор заблокировал сайт «МБХ Медиа», принадлежащий предпринимателю и общественному деятелю Михаилу Ходорковскому.

Домбровский Сергей

Причиной этому называют распространение данным виртуальным ресурсом сведений, запрещенных законодательством страны. Сотрудники «МБХ Медиа» говорят, что не получали уведомлений от Генпрокуратуры или Роскомнадзора, поэтому не понимают оснований такого решения. Статья, по которой закрыли сайт, подразумевает призывы к экстремизму, организацию несанкционированных демонстрацией, противоречащих действующим нормам.«МБХ Медиа» сменил виртуальный ресурс «Открытая Россия». Ходорковский назвал причиной блокировки этого сайта опасения властей РФ, что за совершенные действия придется нести персональную ответственность. Руководители государства якобы боятся за свою судьбу, поэтому всеми возможными способами убирают оппозиционеров с политической арены.