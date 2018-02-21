Ростовчанка кормила детей из собачьей миски и поила алкоголем

Суд лишил родительских прав женщину в Ростовской области и приговорил к исполнению работ за то, что мать маленьких детей пренебрегала своими родительскими обязанностями.

Татьяна Преображенская

В Зерноградском районе мать двоих сыновей 2016 и 2017 годов рождения ужасно обращалась с малышами в прошлом году. Женщина употребляла спиртное, не соблюдала элементарных норм гигиены, совершенно не заботилась о детях: маленькие мальчики долгое время пребывали на улице одни, голодные и неухоженные. Кроме того, дети даже ели из собачьей миски и иногда пили алкоголь.Ростовчанку обязали посещать 260 часов исправительных работ, а детей забрали органы опеки. Причины изъятия детей следующие: условия полной антисанитарии, несоблюдение режима питания, а также пагубная привычка нерадивой матери употреблять алкогольные напитки. Сейчас дети находятся в доме ребенка города Ростова. Следует отметить, что с горе-матери взыскали алименты для содержания детей. Приговор еще не вступил в свою силу.