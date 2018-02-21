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| | В небе Петербурга появилась тень от телебашни

В небе Петербурга появилась тень от телебашни

Вчера, 21:00
После ночного тумана жители Петербурга заметили в утреннем небе тень от телебашни на Петроградской стороне. Необычное явление зафиксировано 21 февраля.

В небе Петербурга появилась тень от телебашни

 

Жители Петербурга удивлены необычным природным явлением – телебашня стала отбрасывать тень в небо возле себя. Особенно данная аномалия заметна на Петроградской стороне, о чем свидетельствуют множество фотоснимков.

Природу данного явления попытались объяснить синоптики. Они сообщили, что на появление двойника-тени в небе могло оказать влияние низкое облако, окружившее верхушку телебашни. В данном облаке морозный воздух образовал кристаллизованные скопления жидкости, на поверхность которых легла тенью.

Кристаллы в облаке в небе над Петербургом могли стать причиной того, что утром 21 февраля в небе над городом солнце оказалось заключено в своеобразный светящийся «радужный круг», имеющий название гало. В прошлый раз такое же явление было замено в небе над Невой летом в 2017 года.
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