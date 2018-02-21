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| | Госдума рассмотрела порядок введения безвиза на период ЧМ-2018

Госдума рассмотрела порядок введения безвиза на период ЧМ-2018

Вчера, 18:25
21 февраля депутатами Госдумы РФ рассмотрен законодательный проект по введению на период ЧМ-2018 безвизового режима. Законопроект предполагает въезд в Россию только по удостоверяющим личность документам и карты зрителя или билета на матч.

Госдума рассмотрела порядок введения безвиза на период ЧМ-2018

 

21 февраля депутатами Госдумы во втором чтении принят правительственный законодательный проект, предусматривающий въезд иностранцев в Российскую Федерацию без оформления виз на время ЧМ-2018. Для пересечения границы России поклонникам футбола будет необходимы удостоверяющий личность документ, карта зрителя или билет на матч.

Законопроект предполагает безвизовый въезд и нахождение на территории страны с периода, берущего начало за 10 дней до первого матча чемпионата мира по футболу по последний день игр. Для граждан, которые не имеют гражданства, для пребывания в РФ будет необходим входной билет на футбольный матч или документ, который предоставляет право этого билета.

Также предполагается организация бесплатного проезда представителям СМИ на железнодорожном транспорте. Для этого сотруднику СМИ необходимо будет предоставить документ, который удостоверит его личность, а также карту аккредитации.
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