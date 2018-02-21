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| | Украина обложила жителей ДНР и ЛНР налогами, но лишила пенсий

Украина обложила жителей ДНР и ЛНР налогами, но лишила пенсий

Вчера, 18:22
Министр социальной политики Украины Николай Шамбир объяснил, что мешает Киеву выплачивать пенсии жителям неподконтрольных Украине территорий Донбасса. По словам главы ведомства, у них нет для этого физической возможности. В своей «беспомощности» по данному делу он признался в эфире одной из украинских радиостанций.

Украина обложила жителей ДНР и ЛНР налогами, но лишила пенсий

 

При этом чиновник подчеркнул, что житель «оккупированной» территории может обратиться в соответствующие инстанции на землях, подчиняющихся киевскому режиму, и пенсионные выплаты будут обеспечены. Он добавил, что никаких отказов и дополнительных решений по этому поводу не существует – пенсии платят, но на подконтрольной территории.

Однако нахождение отдельных районов Донецкой и Луганской областей под контролем ополченцев не мешает Киеву взимать с жителей ЛДНР налоги. За минувший год, как сообщила глава Госказначейства Украины Татьяна Слюз, с неподконтрольных территорий Киев собрал почти два миллиарда гривен.

Напомним, что ЕСПЧ в текущем месяце закрепил за Украиной право не платить пенсии гражданам ЛДНР. Отмечается, что Украина и так сделала все возможное для получения социальных выплат жителям неподчиняющихся официальному Киеву территорий.
Дарья Светозарова
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