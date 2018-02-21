Украина обложила жителей ДНР и ЛНР налогами, но лишила пенсий

При этом чиновник подчеркнул, что житель «оккупированной» территории может обратиться в соответствующие инстанции на землях, подчиняющихся киевскому режиму, и пенсионные выплаты будут обеспечены. Он добавил, что никаких отказов и дополнительных решений по этому поводу не существует – пенсии платят, но на подконтрольной территории.
Однако нахождение отдельных районов Донецкой и Луганской областей под контролем ополченцев не мешает Киеву взимать с жителей ЛДНР налоги. За минувший год, как сообщила глава Госказначейства Украины Татьяна Слюз, с неподконтрольных территорий Киев собрал почти два миллиарда гривен.
Напомним, что ЕСПЧ в текущем месяце закрепил за Украиной право не платить пенсии гражданам ЛДНР. Отмечается, что Украина и так сделала все возможное для получения социальных выплат жителям неподчиняющихся официальному Киеву территорий.