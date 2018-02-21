В Минобрнауки рассказали, каким станет ЕГЭ через 10 лет

Спустя десять лет устная часть ЕГЭ может появиться не только на едином экзамене по русскому и иностранным языкам, но также и по другим предметам. Информацией об этом в ходе международной конференции в Москве поделился замминистра по образованию и науке РФ Сергей Кварцов. Помимо этого, в перспективе сдать экзамен разрешат после того, как полностью завершится изучение курса, при этом окончания школы дожидаться не обязательно.

Николай Офицеров

В регионах могут появиться независимые центры, где можно будет сдавать ЕГЭ в течении года и проходить независимую диагностику. ЕГЭ будет оценивать не только знания по конкретному предмету, но также и умения относительно их применения. К примеру, экзамен по информатике спустя два года можно будет полностью сдавать в компьютерном виде. В заданиях могут появится и такие, которые требуют использования ресурсов интернета.В недалеком будущем для того, чтобы провести оценку творческого задания, могут применяться специальные интеллектуальные системы по проверке. Над этим ведется усиленная работа.», - отмечает Кравцов.