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| | В Минобрнауки рассказали, каким станет ЕГЭ через 10 лет

В Минобрнауки рассказали, каким станет ЕГЭ через 10 лет

Сегодня, 17:25
Спустя десять лет устная часть ЕГЭ может появиться не только на едином экзамене по русскому и иностранным языкам, но также и по другим предметам. Информацией об этом в ходе международной конференции в Москве поделился замминистра по образованию и науке РФ Сергей Кварцов. Помимо этого, в перспективе сдать экзамен разрешат после того, как полностью завершится изучение курса, при этом окончания школы дожидаться не обязательно.

В Минобрнауки рассказали, каким станет ЕГЭ через 10 лет

 

В регионах могут появиться независимые центры, где можно будет сдавать ЕГЭ в течении года и проходить независимую диагностику. ЕГЭ будет оценивать не только знания по конкретному предмету, но также и умения относительно их применения. К примеру, экзамен по информатике спустя два года можно будет полностью сдавать в компьютерном виде. В заданиях могут появится и такие, которые требуют использования ресурсов интернета.

В недалеком будущем для того, чтобы провести оценку творческого задания, могут применяться специальные интеллектуальные системы по проверке. Над этим ведется усиленная работа.

«Особое внимание следует уделять требованиям, которые должны быть высказаны ученикам через десять-двенадцать лет. Понятно, что от сегодняшних они будут отличаться довольно сильно. Эта задача на сегодня стоит по сути перед всеми странами в мире», - отмечает Кравцов.
Николай Офицеров
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