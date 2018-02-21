В Минобрнауки рассказали, каким станет ЕГЭ через 10 лет

В регионах могут появиться независимые центры, где можно будет сдавать ЕГЭ в течении года и проходить независимую диагностику. ЕГЭ будет оценивать не только знания по конкретному предмету, но также и умения относительно их применения. К примеру, экзамен по информатике спустя два года можно будет полностью сдавать в компьютерном виде. В заданиях могут появится и такие, которые требуют использования ресурсов интернета.
В недалеком будущем для того, чтобы провести оценку творческого задания, могут применяться специальные интеллектуальные системы по проверке. Над этим ведется усиленная работа.
«Особое внимание следует уделять требованиям, которые должны быть высказаны ученикам через десять-двенадцать лет. Понятно, что от сегодняшних они будут отличаться довольно сильно. Эта задача на сегодня стоит по сути перед всеми странами в мире», - отмечает Кравцов.