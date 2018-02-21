Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Мнения

Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Советы любителям неординарных решений.

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Скрининг: Четыре процента населения страдает хроническими заболеваниями почек В небе над Петербургом засветили «три солнца» Александр Дьяченко признался в зависти к "Би-2" Apple признали самой инновационной компанией в мире Маленького мальчика убил кинескопный телевизор в Подмосковье В Forbes назвали "Яндекс" самой дорогой интернет-компанией России Российские хоккеисты попали в олимпийский полуфинал впервые за 12 лет Подписчики едва узнали Марию Кожевникову на архивном фото Разваливший экономику Аргентины Пол Сингер жестко раскритиковал криптовалюты Глава МИД Британии считает ситуацию вокруг Brexit "бардаком" Дана Борисова предлагает секс-услуги за четыре тысячи долларов Хакеры обошли будущую защиту Far Cry 5
| | Скрининг: Четыре процента населения страдает хроническими заболеваниями почек

Скрининг: Четыре процента населения страдает хроническими заболеваниями почек

Сегодня, 17:30
По официальным данным, от хронических болезней почек страдает меньше процента населения, но скрининг Департамента здравоохранения Москвы показал, что на самом деле эта цифра намного больше – четыре процента. Об этом проинформировал главный внештатный специалист ведомства Олег Котенко.

Скрининг: Четыре процента населения страдает хроническими заболеваниями почек

 

Компания AbbVie организовала пресс-конференцию Департамента здравоохранения Москвы в преддверии Всемирного дня почки. Олег Котенко рассказал, что специалисты ведомства организовали исследование в Северном административном округе столицы. В течение полугода врачи определяли во время анализа крови креатинин. Так медики выяснили, что хроническими заболеваниями почек в той или иной степени страдает четыре процента населения, то есть полмиллиона человек, еще семь тысяч находятся на терминальной стадии.

Также Олег Котенко сообщил, что в столице будет создан единый реестр нефрологических больных. Проект реализуют до конца года.
Виктория Озерова
Новости по теме
12 марта жители 154 стран мира выпьют стакан воды за здоровье почек
12 марта жители 154 стран мира выпьют стакан воды за здоровье почек

12 марта к Всероссийскому дню почек планируют присоединиться жители 154 стран. Каждый неравнодушный житель нашей планеты в этот день выпьет стакан воды в

Качество ухода за больными влияет на их продолжительность жизни
Качество ухода за больными влияет на их продолжительность жизни

Пациенты с онкологическими заболеваниями или слабоумием дольше живут, чем люди с терминальной стадией почечной и сердечно-легочной недостаточностью.

Ученые: треть населения Земли страдает ожирением
Ученые: треть населения Земли страдает ожирением

Ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что треть всего населения земного шара страдает ожирением.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости