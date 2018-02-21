Скрининг: Четыре процента населения страдает хроническими заболеваниями почек

По официальным данным, от хронических болезней почек страдает меньше процента населения, но скрининг Департамента здравоохранения Москвы показал, что на самом деле эта цифра намного больше – четыре процента. Об этом проинформировал главный внештатный специалист ведомства Олег Котенко.

Виктория Озерова

Компания AbbVie организовала пресс-конференцию Департамента здравоохранения Москвы в преддверии Всемирного дня почки. Олег Котенко рассказал, что специалисты ведомства организовали исследование в Северном административном округе столицы. В течение полугода врачи определяли во время анализа крови креатинин. Так медики выяснили, что хроническими заболеваниями почек в той или иной степени страдает четыре процента населения, то есть полмиллиона человек, еще семь тысяч находятся на терминальной стадии.Также Олег Котенко сообщил, что в столице будет создан единый реестр нефрологических больных. Проект реализуют до конца года.