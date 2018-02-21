В небе над Петербургом засветили «три солнца»

Жители Петербурга и Ленинградской области обсуждают необычное явление, которое в научном мире называется гало. Граждане запечатлели на камеру «три солнца», снимки выкладывают в популярные социальные сети и обсуждают.

Домбровский Сергей

Яркие отблески вокруг светила создают оптическую иллюзию. Кажется, что над Петербургом в небе находятся «три солнца». Некоторые юзеры благодарят природу за возможность смотреть на такое прекрасное явление. Нашлись мечтатели, которые ожидают исполнения всех желаний после наблюдения за гало. Пользователи уверены, что авторам фотографий, сумевших запечатлеть феномен, непременно повезет и в ближайшее время они достигнут всех поставленных перед собой целей.Гало представляет собой светящееся кольцо вокруг Луны или Солнца. Благодаря иллюзии создается впечатление тройственности. В старину этому явлению приписывали мистическое значение. В наше время тоже находятся люди, которые называют данный феномен НЛО, приближающейся к Земле планетой Нибиру и прочим эпитетами в том же духе.