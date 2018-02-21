Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Мнения

Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Советы любителям неординарных решений.

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Скрининг: Четыре процента населения страдает хроническими заболеваниями почек В небе над Петербургом засветили «три солнца» Александр Дьяченко признался в зависти к "Би-2" Apple признали самой инновационной компанией в мире Маленького мальчика убил кинескопный телевизор в Подмосковье В Forbes назвали "Яндекс" самой дорогой интернет-компанией России Российские хоккеисты попали в олимпийский полуфинал впервые за 12 лет Подписчики едва узнали Марию Кожевникову на архивном фото Разваливший экономику Аргентины Пол Сингер жестко раскритиковал криптовалюты Глава МИД Британии считает ситуацию вокруг Brexit "бардаком" Дана Борисова предлагает секс-услуги за четыре тысячи долларов Хакеры обошли будущую защиту Far Cry 5
| | В небе над Петербургом засветили «три солнца»

В небе над Петербургом засветили «три солнца»

Сегодня, 17:13
Жители Петербурга и Ленинградской области обсуждают необычное явление, которое в научном мире называется гало. Граждане запечатлели на камеру «три солнца», снимки выкладывают в популярные социальные сети и обсуждают.

В небе над Петербургом засветили «три солнца»

 

Яркие отблески вокруг светила создают оптическую иллюзию. Кажется, что над Петербургом в небе находятся «три солнца». Некоторые юзеры благодарят природу за возможность смотреть на такое прекрасное явление. Нашлись мечтатели, которые ожидают исполнения всех желаний после наблюдения за гало. Пользователи уверены, что авторам фотографий, сумевших запечатлеть феномен, непременно повезет и в ближайшее время они достигнут всех поставленных перед собой целей.

Гало представляет собой светящееся кольцо вокруг Луны или Солнца. Благодаря иллюзии создается впечатление тройственности. В старину этому явлению приписывали мистическое значение. В наше время тоже находятся люди, которые называют данный феномен НЛО, приближающейся к Земле планетой Нибиру и прочим эпитетами в том же духе.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Над Челябинском в небе зафиксировано необычное оптическое явление
Над Челябинском в небе зафиксировано необычное оптическое явление

Сегодня над Челябинском в небе было зафиксировано необычное оптическое явление. В научном мире такие процессы носят название гало.

Жители Благовещенска не отличили явление гало от НЛО
Жители Благовещенска не отличили явление гало от НЛО

В небе над Благовещенском Амурской области можно было наблюдать необычное природное явление, которое загадочно сверкало и мерцало. Им оказалось гало, которое

«Ангельское сияние» засняли в горах Швейцарии
«Ангельское сияние» засняли в горах Швейцарии

Лыжник Людвиг Лундин на горном курорте в Швейцарии заснял оптическое природное явление гало – светящееся кольцо вокруг Солнца.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости