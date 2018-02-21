В Севастополе собираются внедрить систему разделения отходов

Власти Севастополя обсудили вопросы, связанные с введением системы раздельного сбора бытовых отходов, с представителями городской общественности во время круглого стола. Соответствующие данные обнародовал губернатор Севастополя Владимир Базаров. Сообщение продублировано на городском правительственном портале.

Дарья Светозарова

Губернатор подчеркнул, что перед городом стоит задача внедрения системы раздельного сбора мусора. При этом глава Севастополя объяснил, что в текущем году оператор по обращению с твердым мусором должен завершить работу над созданием системы утилизации отходов. В приоритете у руководства и общественников профилактика скопления мусора на свалках и создания новых мусорников. Участники заседания поговорили о безопасной утилизации отходов и проанализировали, как максимально использовать вторсырье.Глава Управления по благоустройству Евгений Романенко добавил, что на сегодняшний день более половины контейнерных площадок в городе оснащены специальными сетками для сбора потенциального вторичного материала. Пять организаций в городе занимаются их переработкой.