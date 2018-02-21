В Севастополе собираются внедрить систему разделения отходов

Губернатор подчеркнул, что перед городом стоит задача внедрения системы раздельного сбора мусора. При этом глава Севастополя объяснил, что в текущем году оператор по обращению с твердым мусором должен завершить работу над созданием системы утилизации отходов. В приоритете у руководства и общественников профилактика скопления мусора на свалках и создания новых мусорников. Участники заседания поговорили о безопасной утилизации отходов и проанализировали, как максимально использовать вторсырье.
Глава Управления по благоустройству Евгений Романенко добавил, что на сегодняшний день более половины контейнерных площадок в городе оснащены специальными сетками для сбора потенциального вторичного материала. Пять организаций в городе занимаются их переработкой.