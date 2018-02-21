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| | Мосгорсуд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом

Мосгорсуд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом

Сегодня, 15:54
Мосгорсуд отклонил апелляцию юристов Кирилла Серебренникова. Ведомство постановило оставить в силе предыдущее решение, таким образом продлив домашний арест деятеля, обвиняемого в присвоении государственных денег.

Мосгорсуд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом

 

В Мосгорсуде прошло слушание дела по жалобе Кирилла Серебренникова на вердикт Басманного суда. Судья оставил без изменений предыдущее заключение о домашнем аресте, который теперь продлится для деятеля еще почти два месяца. Во время слушания Кирилл Серебренников в очередной раз объявил о своей невиновности и уверенности в правоте. В зале суда он попросил освободить из СИЗО Малобродского, так судья, по убеждению режиссера, сможет очистить «карму». Аналогичное решение суд вынес и в отношении Юрия Итина и Алексея Малобродского.

Напомним, что Кириллу Серебренникову и еще нескольким сотрудникам «Гоголь-центра» инкриминируют хищение государственных средств на сумму более 130 миллионов рублей.
Виктория Озерова
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