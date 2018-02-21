Трансформация в девушку?: «Синтоловый качок» с «руками-базуками» шокировал фанатов

Кирилл Терёшин, который получил известность благодаря синтоловым «рукам-базукам» шокировал поклонников новой трансформацией. Недавно парень показ себя с женским париком и макияжем, чем стал очень напоминать девушку.

Пользователи Сети усомнились в сексуальной ориентации «синтолового качка» Кирилла Терёшина, который теперь ходит с длинными волосами и ярким макияжем. И если ранее парень отрицал догадки фанатов, то теперь сам подогрел слухи о том, что его привлекает мужской пол.

Светлана Славянская

«Кстати выглядит лучше многих девушек», «Трансформация продолжается», «Живёт с мужиком и этот макияж, всё же очевидно», «Во что ты превратился?», «Слушай, одень чулки и юбку», «Прикольно, красивая девушка бы вышла», «Мозги бы лучше нашёл», - комментировали преображение Терёшина его поклонники в Instagram.