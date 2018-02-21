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| | Сечин рассказал о романе с дизайнером Сергеенко

Сечин рассказал о романе с дизайнером Сергеенко

Сегодня, 15:22
Возглавляющий «Роснефть» Игорь Сечин выступил с заявлением журналу Esquire о том, что у него нет никаких отношений с дизайнером Ульяной Сергеенко, более того, он даже с ней не знаком, что идет в разрез с тем, о чем рассказали накануне отечественные журналисты.

Сечин рассказал о романе с дизайнером Сергеенко

 

«Относясь с большим уважением к дизайнеру Ульяне Сергеенко, с которой я не знаком, хотелось бы обратиться к редакции Сплетника словами знаменитого киноперсонажа: «Огласите, пожалуйста, весь список», - заявил Сечин.

Упомянутый онлайн-ресурс Spletnik сообщил о романе между Сечиным и Сергеенко, сославшись на слухи в «светской тусовке», а также подтверждение, поступившее от анонимного источника в Кремле.

Как известно, Spletnik входит в издательскую группу Forward Media Group, во главе которой стоит Полина Дерипаска. Помимо этого, об отношениях Сечина уже упоминалось ранее в публикации журналиста Олега Кашина, по словам которого, вся Москва говорила о том, что у главы «Роснефти» новый роман.

Ульяна Сергеенко, давая комментарий относительно романа с Сечиным назвала все эти данные «чушью» и почему-то добавила, что она сейчас в горах, что, по всей видимости, мешает ей вести дела амурные.
Николай Офицеров
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