Сечин рассказал о романе с дизайнером Сергеенко

«Относясь с большим уважением к дизайнеру Ульяне Сергеенко, с которой я не знаком, хотелось бы обратиться к редакции Сплетника словами знаменитого киноперсонажа: «Огласите, пожалуйста, весь список», - заявил Сечин.
Упомянутый онлайн-ресурс Spletnik сообщил о романе между Сечиным и Сергеенко, сославшись на слухи в «светской тусовке», а также подтверждение, поступившее от анонимного источника в Кремле.
Как известно, Spletnik входит в издательскую группу Forward Media Group, во главе которой стоит Полина Дерипаска. Помимо этого, об отношениях Сечина уже упоминалось ранее в публикации журналиста Олега Кашина, по словам которого, вся Москва говорила о том, что у главы «Роснефти» новый роман.
Ульяна Сергеенко, давая комментарий относительно романа с Сечиным назвала все эти данные «чушью» и почему-то добавила, что она сейчас в горах, что, по всей видимости, мешает ей вести дела амурные.