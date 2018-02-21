Правила борьбы с мошенниками: Как защитить свою конфиденциальность?

Кого из нас не просили оставить свои личные данные где-либо по той или иной причине? Собирают такие данные разными способами и в разных ситуациях. Это бывает и при посещении различных интернет-сайтов и при личном визите в какой-либо магазин или учреждение. Конфиденциальная информация, которую просят оставить, тоже может быть разного плана: это и ФИО человека, и номер сотового телефона или адрес электронной почты. Сбор данных необходим различным компаниям, которые проводят разнообразные опросы, предлагают свои услуги или продукцию и т.д.

Таким образом, случаи, когда у нас собирают наши личные сведения, можно условно подразделить на обязательные и необязательные. К первым относятся ситуации, когда подобную информацию приходится давать для получения медицинских услуг, выезда за границу и т.п., то есть отказаться от дачи этих сведений невозможно по очевидным причинам. А вторые - те случаи, когда давать личные данные мы можем по собственному желанию. Правда некоторые «мастера своего дела» умудряются выуживать конфиденциальную информацию даже тогда, когда люди не особенно охотно ею делятся.Именно против таких «умельцев» существуют некоторые приемы, которые позволят обывателю сохранить свои личные данные и одновременно оградить себя от лишних навязчивых предложений. Самый простой способ - обзавестись несколькими электронными адресами, либо иметь «про запас» редко используемый сотовый номер. В таком случае можно безболезненно оставлять его в тех местах, из которых позже могут поступить предложения «спамового» содержания. Вы по-прежнему сможете пользоваться своим привычным электронным адресом или сотовым телефоном, и при этом не отвлекаться на прием неинтересных вам звонков и изучение неактуальных предложений.Весьма распространен сбор личной информации в интернете. Злоумышленники маскируют свои сайты под другие, которым пользователи доверяют, и таким путем завладевают чужой личной информацией. Выкладка личных данных в интернете - личное дело каждого пользователя. Но, зачастую, вопрос «размещать свою информацию или нет» решается не на основе личного желания пользователя, а основываясь на необходимости. Дело в том, что иногда просто нет другого выхода, и чтобы воспользоваться тем или иным сервисом, человеку приходится выкладывать личные конфиденциальные сведения.