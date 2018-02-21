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| | Владимир Путин поздравил девяностолетнюю жительницу Элисты с юбилеем

Владимир Путин поздравил девяностолетнюю жительницу Элисты с юбилеем

Сегодня, 14:27
Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем жительницу Элисты Анну Лаврентьевну Андрееву, пережившую Великую Отечественную войну. Об этом сообщили масс-медиа Калмыкии.

Владимир Путин поздравил девяностолетнюю жительницу Элисты с юбилеем

 

Всего в феврале поздравлений от первого руководителя страны удостоились 15 местных долгожителей. Андреева в беседе с журналистами рассказала, как смогла дожить до столь почтенного возраста. Оказалось, что сносить тяготы и невзгоды ей помог природный оптимизм. Юность Анны пришлась на военное лихолетье, но 13-летняя девочка уже обладала высокой сознательностью. Она помогала ковать победу в тылу - трудилась на сельхозработах. Война не обошла стороной ее семью. В 1942 году им пришла похоронка – погиб отец. Точное место последнего упокоения фронтовика семья Анны узнала лишь через пятьдесят лет.

В семейной жизни Анна обрела счастье. Вместе с мужем они родили и воспитали трех прекрасных детей, а сейчас Анна Лаврентьевна уже нянчит девять правнуков от шести внуков.
Дарья Светозарова
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