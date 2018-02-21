Отечественные активисты создали Словарь достижений России в виде баннеров

Словарь основных достижений России 2000-2018 создали в стране гражданские активисты.

Первая часть его была размещена в виде 54 баннеров по всей стране от западных границ до Владивостока: в пятнадцати российских городах появились билборды со словами Армия, Арктика, Волонтерство, Сочи, Крым, Чемпионат мира и многими другими.Представители организаторов уникального проекта пояснили, что планируется продолжать Словарь достижений, пополняя его новыми успехами страны. При этом понятно, что все победы России зависят от каждого гражданина страны. Важная цель креативного начинания – напомнить людям о достижениях России, чтобы они почувствовали гордость за свою страну, и у них появилось желание творить вместе новые свершения.Макеты некоторых из размещенных баннеров доступны по ссылке: http://drive.google.com/open?id=12lsLMNZMeFfj4JT_um0dfhdUdlXtE_b1