Более половины пользователей «Одноклассников» знает, что такое блокчейн

Представители Регионального общественного центра интернет-технологий провели специализированный опрос в социальной сети «Одноклассники», который показал, что более половины пользователей данного ресурса осведомлены о понятии блокчейн.

Александр Вест

По результатам проведённого опроса выяснилось, что о значении блокчейна знают около 51% пользователей соцсети. Заметим, что лишь 26% респондентов связали данное понятие с криптовалютами, не зная об иных способах использования блокчейна. Также в опрос были включены некоторые вопросы относительно безопасности личной информации. Так, при утере смартфона около 73% пользователей заявили, что в первую очередь они заблокируют SIM-карты и банковские карты. Также 15% респондентов заметили, что попытаются вернуть устройство с помощью функции под названием «Найти мой телефон».В опросе содержались и вопросы касательно деятельности мошенников. 96% пользователей соцсети заверили, что при получении сообщения от знакомого с просьбой в срочном порядке переслать ему денежные средства на указанный банковский счёт они сразу же позвонили бы ему, а более 27% респондентов задали бы ему вопрос, на который ответ знает лишь их знакомый.