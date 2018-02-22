Хавьер Бардем проникся идеей создания в Антарктиде международного заповедника

Обладатель премии «Оскар» и голливудский актер Хавьер Бардем вернулся из путешествия в Антарктику просветленным человеком. Он сфотографировался с пингвином и решил поддержать инициативу экологов о создании на Южном полюсе международного морского заповедника. Фото он выложил в социальную сеть.

Антарктида, по мнению звезды, нуждается в экологической защите еще больше, чем леса Амазонки, которые являются легкими планеты. Антарктические льды в условиях глобального потепления способны изменить климат планеты.

Сергей Денисов

Особенно Хавьера Бардема впечатлил «эффект брошенной сигареты». Волонтеры Greenpeace продемонстрировали актеру, что бывает от чрезмерного загрязнения природы. Они выбросили недокуренную сигарету на чистый снег и фокусировочный эффект от Солнца «линзой» растопил во льду каверну с двадцатиэтажный небоскреб.Хавьер Бардем впечатлился Антарктикой, теперь ему нужно «впечатлить» экологическую комиссию ООН.