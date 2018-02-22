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| | Хавьер Бардем проникся идеей создания в Антарктиде международного заповедника

Хавьер Бардем проникся идеей создания в Антарктиде международного заповедника

Сегодня, 00:30
Обладатель премии «Оскар» и голливудский актер Хавьер Бардем вернулся из путешествия в Антарктику просветленным человеком. Он сфотографировался с пингвином и решил поддержать инициативу экологов о создании на Южном полюсе международного морского заповедника. Фото он выложил в социальную сеть.

Хавьер Бардем проникся идеей создания в Антарктиде международного заповедника

 

Антарктида, по мнению звезды, нуждается в экологической защите еще больше, чем леса Амазонки, которые являются легкими планеты. Антарктические льды в условиях глобального потепления способны изменить климат планеты.

Хавьер Бардем проникся идеей создания в Антарктиде международного заповедника

 

Особенно Хавьера Бардема впечатлил «эффект брошенной сигареты». Волонтеры Greenpeace продемонстрировали актеру, что бывает от чрезмерного загрязнения природы. Они выбросили недокуренную сигарету на чистый снег и фокусировочный эффект от Солнца «линзой» растопил во льду каверну с двадцатиэтажный небоскреб.

Хавьер Бардем впечатлился Антарктикой, теперь ему нужно «впечатлить» экологическую комиссию ООН.
Сергей Денисов
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