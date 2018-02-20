В Москве появится улица имени баскетбольного тренера Гомельского

Сегодня на заседании правительственного аппарата Москвы было принято постановление назвать одну из улиц столицы именем знаменитого баскетбольного тренера Александра Гомельского. Соответствующий документ был подписан главой города Сергеем Собяниным и обнародован на официальном веб-портале правительства столицы. Уточняется, что имя заслуженного тренера будет носить проектируемый проезд №5505 в Хорошевском районе Северного административного округа столицы.
В постановлении говорится, что названия были присвоены еще трем проездам в разных регионах города. Один из объектов, располагающийся около проспекта Вернадского, будет носить имя известного исследователя-географа Семенова-Тян-Шанского.